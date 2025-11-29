दिव्यातील आर. एल. पी. हायस्कुलमध्ये लसीकरण मोहीम
ठाणे, ता. २९ : शालेय विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी मुलांचे वेळोवेळी लसीकरण करणे महत्त्वाचे असते. शुक्रवारी (ता. २८) दिवा शहरातील मुंब्रादेवी कॉलनी येथील आरएलपी हायस्कूलमध्ये टेटन्स लसीकरण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. दहा ते बारा वर्ष वयोगटातील शालेय मुलांना आणि सोळा वर्ष वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांना ही लस देण्यात आली. शाळेतील शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना लस देण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेला पालकांचाही पाठिंबा होता. ही लस का घ्यावी याबद्दल पालकांना व मुलांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वतीने मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रसंगी शाळेचे विश्वस्त राजेश पांडे, प्रमोद, संतोष, मनोज आणि मुख्याध्यापिका व सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहभागी होत विद्यार्थ्यांची व पालकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून विशेष सहकार्य केले आहे.
