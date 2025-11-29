मतदार याद्यांतील गोंधळावर शिवसेना उबाठाचा संताप;
मतदार याद्यांतील गोंधळावर ठाकरे पक्षाचा संताप
आयुक्तांना निवेदन
कल्याण, ता.२९ (बातमीदार) ः आगामी निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांतील गोंधळावरून राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. प्रसिद्ध प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुबार व मयत मतदारांचा समावेश झाल्याचे समोर आले असून, एका पॅनलमधील मतदार दुसऱ्याच पॅनलमध्ये हलविण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे पक्षाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे धाव घेत निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत लेखी निवेदन दिले आहे.
या शिष्टमंडळात विधानसभा प्रमुख नारायण पाटील, उपशहरप्रमुख शांताराम डिगे, विभागप्रमुख किरण निचळ, ज्येष्ठ शिवसैनिक अशोक बोयतकर, शाखाप्रमुख असिफ शेख, प्रसाद भंडारे आणि दुर्वास चव्हाण यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना आयुक्त अभिनव गोयल यांनी पारदर्शक आणि अचूक मतदार याद्या तयार करण्यासाठी हरकतींची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच निवडणूक शांततेत व पारदर्शकपणे पार पडावी म्हणून संबंधित अधिकारी वर्ग आवश्यक ती खबरदारी घेत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा
हा सावळा गोंधळ म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान असून, निवडणूक आयोग आणि स्थानिक अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत आहेत का? असा सवाल शिष्टमंडळाने उपस्थित केला. मतदार याद्यांतील त्रुटी दूर न झाल्यास न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा ठाकरे पक्षाने दिला आहे. या वादामुळे आगामी निवडणूक प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मतदार यादीत कोणते घोळ ?
१) मतदार यादीत दुबार नावे
२) मृत पावलेल्यांची नावे कायम
३) दिलेला पत्ता व संपर्क क्रमांक अस्तित्वात नसणे अथवा कालबाह्य
४) काही मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात
५) चुकीचे फोटो आणि चुकलेली नावे
