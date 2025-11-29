मतमोजणी दिवशी वाहतुकीत मोठे बदल !
मतमोजणी दिवशी अंबरनाथच्या वाहतुकीत बदल
कल्याण-कर्जत महामार्गावर वाहतूक निर्बंध लागू
अंबरनाथ, ता. २९ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या निवडणुकीची मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी महात्मा गांधी विद्यालयात होणार आहे. या दिवशी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेत कल्याण-कर्जत राज्य महामार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. हे बदल ३ डिसेंबर रोजी सकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत लागू असतील.
बदलांनुसार, मटका चौकातून अंबरनाथ रेल्वे स्थानक तसेच बदलापूर दिशेला जाणाऱ्या सर्व वाहनांना मटका चौक येथे प्रवेश बंद असेल; मात्र मटका चौकातून हुतात्मा चौकमार्गे इच्छितस्थळी जाता येईल. बदलापूर दिशेकडून अंबरनाथ रेल्वे स्थानकाकडे येणाऱ्या वाहनांना डीएमसी चौकात प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. डीएमसी चौक येथून डावे वळण घेऊन अंबरनाथ पोलिस ठाणे, पोलिस पेट्रोल पंपमार्गे रेल्वे स्थानक व इच्छितस्थळी जाता येईल.
जड/अवजड वाहनांसाठी वाहतूक बदल
मतमोजणीच्या दिवशी (३ डिसेंबर, सकाळी ६ ते रात्री ८) शहरातून जाणाऱ्या जड आणि अवजड वाहनांसाठी खालील मार्ग निश्चित केले आहेत.
वाहनांना प्रवेश बंद पर्यायी मार्ग
बदलापूरकडून अंबरनाथ/कल्याण दिशेने फॉरेस्ट नाका येथे प्रवेश बंद फॉरेस्ट नाका चौकातून टी पॉइंट सर्कल, वैभव हॉटेलमार्गे नेवाळी दिशेने जाता येईल.
उल्हासनगर दिशेने अंबरनाथ/बदलापूर/कर्जत दिशेला १७ सेक्शन येथे प्रवेश बंद श्रीराम चौक, चक्की नाकामार्गे नेवाळी चौक येथून बदलापूर दिशेला इच्छित स्थळी जाता येईल.
शहरात येणाऱ्या वाहनांना वैभव हॉटेल येथे प्रवेश बंद सुदामा हॉटेलमार्गे फॉरेस्ट नाका तसेच नेवाळी चौकमार्गे इच्छित स्थळी जाता येईल.
