डहाणू नगर परिषदेकडून आदर्श आचारसंहितेबाबत नागरिकांना आवाहन
डहाणू नगर परिषदेचे आचारसंहितेबाबत नागरिकांना आवाहन
कासा, ता. २९ (बातमीदार) : डहाणू नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून संपूर्ण तालुक्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या संदर्भात सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी अक्षय गुडधे यांनी माहिती दिली.
आचारसंहिता लागू असताना कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन, प्रलोभन देणे किंवा वस्तूंचे वाटप करणे नियमबाह्य आहे. निवडणुकीदरम्यान पैसे, मद्य किंवा भेटवस्तू देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास नागरिकांनी तत्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन डहाणू नगर परिषदेने केले आहे. संशयास्पद हालचाल किंवा आचारसंहितेचा भंग आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित नियंत्रण कक्ष क्रमांक ९६७३९०४१०१ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
