जाती-धर्मात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना वेशीवरच रोखा

माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांची विरोधकांवर टिका
रोहा, ता. २९ (बातमीदार) ः रोहा तालुक्यात सर्व समाजात एकोप्याचे वातावरण आहे. हिंदू–मुस्लिम बांधव दशकानुदशके गुण्या-गोविंदाने राहतात. अशा परिस्थितीत काही बाहेरची मंडळी निवडणुकांच्या हाकेलाच रोह्यात येतात आणि जाती-धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा विघ्नसंतोषी व्यक्तींना गावाच्या वेशीवरच रोखले पाहिजे, अशा शब्दांत माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ रोहा, धावीर रोड येथे आयोजित कॉर्नर सभेत ते बोलत होते. या सभेला नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार वनश्री शेडगे, प्रभाग ३, ४ आणि ५ मधील उमेदवार तसेच शेकडो रोहेकर नागरिक उपस्थित होते. यावेळी अनिकेत तटकरे यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर निशाणा साधत म्हटले, रोह्यात येतात तेव्हा अल्पसंख्याक समाजावर प्रेम दाखवतात; पण मुरूडमध्ये जाऊन त्यांच्यावरच शिवीगाळ करतात. हे त्यांचे ‘खायचे दात आणि दाखवायचे दात’ वेगळे असल्याचे स्पष्ट दाखवते. ते पुढे म्हणाले की, अलिबागमध्ये नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार सापडत नाही, म्हणून हीच मंडळी रोह्यात येऊन मोठमोठ्या बाता मारतात. विरोधकांकडे विकासाची कोणतीही योजना नाही. म्हणून ते केवळ तटकरे कुटुंबावर टीका करण्यात वेळ घालवतात. तटकरे हे भाजपमध्ये जाणार, बॅगा भरून तयार आहेत, अशा निराधार अफवा पसरवून मतदारांची दिशाभूल करू पाहतात. पण रोहेकर जनता सुजाण आहे. येथे बाहेरच्यांची ‘डाळ’ शिजणार नाही, असे अनिकेत तटकरे म्हणाले.
...............
तटकरे कुटुंबाचा समाजातील सहभाग अधोरेखित
तटकरे यांनी धावीर महाराज पालखी सोहळ्याचा उल्लेख करत सांगितले की, आमचे कुटुंब अनेक वर्षे या सोहळ्यात सहभागी होत आहे. बौद्ध, रुखी आणि मुस्लिम समाजाच्या चहापान कार्यक्रमात मनापासून मिसळतो. केवळ निवडणुकांवेळी दिसणाऱ्यांशी आमचा संबंध नाही, असे तटकरे म्हणाले. तसेच अंतिम शब्दांत त्यांनी प्रभागातील आणि रोहे-अष्टमी विभागातील सर्व उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करण्याचे आवाहन केले.
