खोपोलीचा बारामतीसारखा विकास करून दाखवू!
खोपोलीचा बारामतीसारखा विकास करून दाखवू!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खोपोली मतदारांना आवाहन
खालापूर, ता. २९ (बातमीदार) : स्थानिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्या सोडवताना खोपोलीचा बारामतीसारखा विकास करून दाखवू, असे आश्वासन देत लाडक्या बहिणींना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साद घातली. या वेळी राज्यात सत्तेत सोबत युतीतील आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यावर टीका करण्याचे अजित पवार यांनी टाळले असले तरी प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी शेलक्या शब्दात थोरवे यांना लक्ष्य केले.
खोपोली नगर परिषद निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जाहीर सभा परिवर्तन आघाडीतर्फे खोपोली येथे शुक्रवारी (ता. २८) रात्री पार पडली. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी खोपोली भयमुक्त करू, असे सांगताना आमदार महेंद्र थोरवेंवर निशाणा साधला. थोरवे हे पातळी सोडून टीका करत असल्याने त्यांना खोपोलीकर मतदार जागा दाखवून देईल, अशा शब्दात तटकरे यांनी समाचार घेतला. अजित पवार यांनी मागच्या तीन वर्षांत खोपोलीच्या थांबलेल्या विकासाला गती देण्यासाठी परिवर्तन आघाडीकडे विविध योजना असल्याचे सांगताना खोपोलीत मेट्रो आणू, असे आश्वासन दिले. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर मी काम करत असल्याचा फायदा खोपोलीकरिता विविध माध्यमांतून निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे अजित पवार यांनी येथील सभेत सांगितले. खोपोलीकरांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्या सोडवताना खोपोलीचा बारामतीसारखा विकास करून दाखवू, असे आश्वासन दिले.
..................
चौकट
ठाकरे शिवसेनेची नाराजी
परिवर्तन आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत शेतकरी कामगार पक्ष, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असे सोबती असले तरी उबाठा सेनेचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी अजित पवार यांच्या सभेकडे पाठ फिरवली. परिवर्तन आघाडी गोंडस नाव देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शेकापने उबाठा सेनेच्या उमेदवारांविरुद्ध ११ ठिकाणी उमेदवार उभे केल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याने अजित पवार यांच्या सभेला जाण्याचे टाळल्याचे तालुकाप्रमुख एकनाथ पिंगळे यांनी सांगितले.
....................
चौकट
नवी मुंबईतील उमेदवार कशाला?
सुनील तटकरे यांनी परिवर्तन आघाडीचे थेट नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुनील पाटील यांना, हा शांत न बसणारा कार्यकर्ता असून लोकांशी संपर्क असलेला नेता आहे. त्यामुळे यांना निवडून द्या, असे सांगतानाच सुनील पाटील पुन्हा पक्ष बदलू नका, असा चिमटादेखील काढला. युतीचे थेट नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कुलदीपक शेंडे हे खोपोलीऐवजी नवी मुंबईत राहत असल्याने खोपोलीचा कारभार नवी मुंबईतून चालणे हिताचे नाही, असा टोला तटकरे यांनी लगावला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.