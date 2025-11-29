‘तारागिरी’ स्वदेशी सामर्थ्याची नवी ताकद
‘तारागिरी’ नौदलात; स्वदेशी सामर्थ्याची ताकद
ब्राह्मोस, बहुउद्देशीय रडार आणि प्रगत संरक्षण प्रणालीमुळे लढाऊ क्षमता वाढणार
मुंबई, ता. २९ : माझगाव डॉक शिपबांधणी लिमिटेड (एमडीएल) यांनी तयार केलेली नीलगिरी वर्गातील चौथी आणि एमडीएलची तिसरी युद्धनौका ‘तारागिरी’ गुरुवारी (ता. २८) भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द झाली. पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित या अत्याधुनिक युद्धनौकेमुळे नौदलाची समुद्री ताकद आणखी वाढणार आहे.
‘तारागिरी’ ही १९८० ते २०१३ या ३३ वर्षांच्या कालावधीत देशसेवा केलेल्या जुन्या आयएनएस तारागिरीची आधुनिक आवृत्ती आहे. नव्या जहाजात ध्वनिरहित हालचाल, अधिक संरक्षण, स्वयंचलित नियंत्रण आणि शक्तिशाली शस्त्रसामग्री बसवण्यात आली आहे. या जहाजाची रचना युद्धनौका रचना प्राधिकरणाने केली असून, बांधकामावर मुंबईतील देखरेख पथकाने लक्ष ठेवले. प्रकल्प १७अ मधील या फ्रिगेटमध्ये आधीच्या शिवालिक वर्गापेक्षा अधिक प्रगत साधने आहेत.
बांधकामाचा वेग वाढला
प्रकल्प १७ अ मधील हे ११ महिन्यांत नौदलाकडे सुपूर्द झालेले चौथे जहाज आहे. ‘तारागिरी’चे बांधकाम केवळ ८१ महिन्यांत पूर्ण करणे शक्य झाले. उर्वरित तीन जहाजे ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नौदलात दाखल होणार आहेत. यामध्ये डिझेल किंवा गॅसवर चालणारी संयुक्त शक्ती व्यवस्था, एकत्रित नियंत्रण प्रणाली, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, बहुउद्देशीय समुद्री शोध रडार, मध्यम पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली, ७६ मिमीची मुख्य तोफ, ३० मिमी आणि १२.७ मिमी प्रतिकार तोफा, पाणबुडीविरोधी टॉर्पिडो यांचा समावेश आहे.
स्वदेशी उद्योगांना मोठा लाभ
या प्रकल्पात ७५ टक्के स्वदेशी सामग्री, २०० हून अधिक लघुउद्योगांचा सहभाग, चार हजार थेट आणि १० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला आहे. ‘तारागिरी’ ही भारताच्या जहाजबांधणी कौशल्याची आणि नौदलाच्या स्वावलंबन ध्येयाची महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
