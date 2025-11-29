डेटिंग ॲपच्या मदतीने तरुणांना लुटले
बोळिंज, ता. २९ (बातमीदार) : ऑनलाइन डेटिंग ॲपचा वापर करून तरुणांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढवून त्यांना लुबाडणाऱ्या दोन तरुणींना मांडवी पोलिसांनी अटक केली आहे. या संशयित तरुणींनी मद्यातून गुंगीचे औषध देऊन लाखोंचा ऐवज लुबाडला होता.
३१ वर्षीय तरुणाची ‘हॅपन’ नावाच्या डेटिंग ॲपच्या आधारे एका तरुणीसोबत ऑनलाइन ओळख झाली होती. ते दोघे मांडवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका लॉजवर शनिवारी (ता. २२)च्या रात्री भेटले. त्या वेळी तिच्यासोबत दुसरी तरुणी लॉजवर आली. रूम भाड्याने घेऊन तिघे जण मद्यप्राशन करत असताना तरुणाला अचानक झोप लागली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाग आल्यावर त्याच्या गळ्यातील दोन तोळे सोन्याची चेन, मोबाईल आणि स्मार्टवॉच असा एकूण एक लाख ८३ हजारांचा मुद्देमाल चोरी करून दोन्ही तरुणी फरार झाल्या होता. याप्रकरणी मांडवी पोलिसांकडे तक्रार आल्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या दोन्ही तरुणींनी रविवारी (ता. २३) रात्री पुन्हा दुसऱ्या तरुणाला जाळ्यात अडकवून त्यालादेखील लॉजवर भेटून त्याच्यासोबत मद्यप्राशन करून त्याची सोन्याची चेन, मोबाईल चोरून पळून गेल्या होत्या. याप्रकरणी काशी-मिरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
लॉजवरील व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या आधारे संशयित तरुणींचे अंधुक फोटो प्राप्त करून विविध ठिकाणांचे सीसीटीव्ही, तसेच तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे मालाड परिसरातून दोन्ही संशयित तरुणींना मांडवी गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने ४८ तासांत ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून दोन्ही गुन्ह्यांची उकल करून एकूण चार लाख १३ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
गुन्हा केल्यावर दोन्ही तरुणींनी त्यांची ओळख निष्पन्न होऊ नये, म्हणून डेटिंग ॲपवरील सर्व प्रोफाईल डिलीट केले. तसेच लॉजमध्ये अस्पष्ट आयडी कार्ड व चुकीचे मोबाईल क्रमांक दिले होते. कोणत्याही प्रकारचे ऑनलाइन व्यवहार न करता त्या पसार झाल्या होत्या. त्यामुळे कोणताही पुरावा नसताना मांडवी पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसून तपास सुरू केला.
