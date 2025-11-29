पनवेल महापालिका क्षेत्रातीलील रस्ते दुरुस्तीला गती
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील रस्तेदुरुस्तीला गती
आयुक्त मंगेश चितळे यांचा आदेश; नागरिकांना दिलासा
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील खारघर, कामोठे, पनवेल आणि कळंबोली अशा सर्व प्रभागांमध्ये रस्तेदुरुस्तीच्या कामांना मोठ्या प्रमाणावर वेग आला असून, महापालिकेतर्फे या कामांची उच्च प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जात आहे. विशेषत: पावसाळ्यानंतर खराब झालेल्या रस्त्यांमुळे नागरिकांची झालेली गैरसोय तातडीने दूर करण्याच्या उद्देशाने बांधकाम विभाग युद्धपातळीवर कामांवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. यामुळे नागरिकांमधून समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे.
महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी दिलेल्या स्पष्ट आदेशांनुसार रस्तेदुरुस्तीची कामे प्रतीक्षेत न ठेवता तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे स्वतः विविध रस्त्यांच्या पाहण्या करीत असून, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता, गती आणि नियोजन तपासून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देत आहेत. रस्तेदुरुस्तीतील कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
शहर अभियंता संजय कटेकर आणि कार्यकारी अभियंता सुधीर सांळुखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चारही प्रभागांत कनिष्ठ अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली दिवस-रात्र कामे सुरू आहेत. यामध्ये प्रमुख रस्ते, अंतर्गत मार्ग तसेच वाहतुकीस महत्त्वाचे असलेल्या जोडरस्त्यांची दुरुस्ती जलद पद्धतीने केली जात आहे. सध्या ज्या ठिकाणी कामे विशेष वेगाने सुरू आहेत, त्यामध्ये कळंबोली, सेक्टर १७, सेक्टर १, रोडपाली परिसर, खारघर, बेलपाडा हायवे परिसर, सेक्टर १२ मधील ग्रीन फिंगर शाळेजवळील रस्ता, कामोठे : सेक्टर १२, मानसरोवर स्टेशन मेन रोड, सेक्टर ३, नवीन पनवेल : शिवा कॉम्प्लेक्स परिसर या ठिकाणी रस्त्यांची दुरुस्ती, पुनर्विकास, खड्ड्यांची भर घालणे, डांबरीकरण आणि सम प्रमाणात रोलिंगची कामे जलदगतीने पूर्ण होत आहेत. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे वाहतूक सुलभ होण्यासोबतच नागरिकांचे दैनंदिन दळणवळण सोपे होणार असून, आगामी काळात सर्व प्रभागांतील महत्त्वाचे रस्ते सुधारित होतील, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे.
