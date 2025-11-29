पीयूष गोयल बातमी
७५० युवकांना ‘जोश’मध्ये प्रशिक्षण
गोयल यांच्या संकल्पनेतून कौशल्य विकास
मुंबई, ता. २९ ः उत्तर मुंबईचे खासदार आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या संकल्पनेतून संचालित ‘ज्वेलरी ऑक्युपेशनल स्किलिंग हब’ (जोश) या उपक्रमाने रत्न-आभूषण क्षेत्रातील ७५० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले. विशेष म्हणजे, सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगार मिळाला असून, बहुसंख्य उमेदवारांची नियुक्ती मुंबईतील ‘ज्वेलएक्स’मध्ये झाली आहे.
‘जोश’च्या सामान्य आणि एसएपी दोन्ही गटांतील बहुसंख्य उमेदवार मुंबई उत्तर आणि मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील आहे. सध्याच्या बॅचमध्ये १२७ प्रशिक्षणार्थी असून त्यापैकी १३ दिव्यांग आहेत. या केंद्रात अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, विशेष प्रशिक्षक, वातानुकूलित वर्गखोली आणि कस्टमाइज्ड मॉड्यूल्ससह स्वतंत्र एसएपी प्रशिक्षण विभाग उभारला आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांना फाइलिंग, असेंबली, बेसिक मेटल सेटिंग, कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, क्लिनिंग, अॅडव्हान्स कॅड डिझायनिंग या कौशल्यांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच दरमहा दोन हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते.
----
‘जोशमध्ये प्रत्येक युवकाला चांगल्या रोजगाराची संधी मिळते. केंद्रातील आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा, तज्ज्ञ प्रशिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिसादामुळे कौशल्य विकासाला बळ मिळत आहे. या माध्यमातून ‘विकसित भारत @ २०४७’चे स्वप्न साकार होईल.
- पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री
