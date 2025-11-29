भाजपाने मुंबईला गॅस चेंबर केले!
भाजपने मुंबईला गॅस चेंबर केले!
खासदार वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : भाजप, महायुती सरकारने विकासाच्या नावाखाली मुंबईला गॅस चेंबर केले आहे, असा आरोप करीत प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे, लहान मुले आजारी पडत आहेत, वृद्धांना श्वास घेणे कठीण झाले आहे. ही सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी नाही तर काय आहे, असा संतप्त सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष व खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. जो नियमांचे उल्लंघन करेल तो कितीही मोठा असला तरी त्याच्यावर कठोर कारवाई करा आणि त्याला शिक्षा करा, अशी मागणीदेखील वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
मुंबई काँग्रेसच्या वतीने प्रदूषण या महत्त्वाच्या प्रश्नावर आज राजीव गांधी भवन येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत, माजी आमदार मधू अण्णा चव्हाण, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, माजी नगरसेवक मोहसीन हैदर, अखिलेश यादव, हरगून सिंग, विक्रम सिंग आदी उपस्थित होते.
या वेळी खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, की मुंबईतील प्रदूषणाचे प्रमाण अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार, दरवर्षी सुमारे ५,१०० मुंबईकरांचा मृत्यू प्रदूषणाने होत आहे. या कुटुंबांनी आपली माणसे गमावली आहेत. असे असतानाही भाजप, महायुती सरकार कंत्राटदारांना प्राधान्य देत आहे आणि मुंबईकरांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे; हे कसले विकासाचे मॉडेल? वायुप्रदूषण हा ज्वलंत प्रश्न असून, तो जनजीवनाशी निगडीत आहे. मुंबईत वायुप्रदूषण प्रचंड वाढले आहे. एक्यूआय १५०-२०० असून तो अस्वस्थ करणारा आहे. देवनार, वडाळा भागात तर तो ३००-५०० पर्यंत गेलेला आहे, जो अत्यंत धोकायदायक आहे. मुंबईकर जो श्वास घेत आहेत तो आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे.
काँग्रेसचा ‘मुंबई क्लीन एअर ॲक्शन प्लॅन’
वायुप्रदूषणाच्या बाबतीत मुंबई दिल्लीच्याही पुढे जाईल की काय, अशी परिस्थिती आहे. मुंबईची ओळख सर्वाधिक प्रदूषित शहर अशी झालेली आहे. दमा, श्वसनाच्या आजारांत वाढ झालेली दिसत आहे. हृदयविकाराचे प्रमाणही वाढले आहे. मुंबईकरांचा प्रत्येक श्वास धोकादायक ठरत आहे.
मुंबईकरांच्या स्वच्छ हवेसाठी काँग्रेस ‘मुंबई क्लीन एअर ॲक्शन प्लॅन’ घेऊन येणार आहे. प्रदूषणमुक्त मुंबई हा मुंबई काँग्रेसचा जाहीरनामा उद्या जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
