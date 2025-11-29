बेवारस वाहनांपासून मुक्ती
उल्हासनगर, ता. २९ (बातमीदार) : शहरातील रस्त्यांवर महिनोनमहिने धूळ खात पडलेल्या बेवारस वाहनांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडी आणि स्वच्छतेतील अडथळे दूर करण्यासाठी उल्हासनगर महापालिका ‘ॲक्शन मोड’वर आली आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील विविध प्रभागांमध्ये संयुक्त मोहीम राबवत तब्बल ७० बेवारस वाहनांवर टोइंगची कारवाई करण्यात आली. ही माहिती नोडल अधिकारी गणेश शिंपी यांनी दिली.
आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा आव्हाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर दीर्घकाळापासून उभी असलेली निष्क्रिय वाहने ही वाहतूक कोंडीचे एक मोठे कारण असल्याचे निदर्शनास आले. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धिरज चव्हाण, वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल पडवळ, राजेश शिरसाठ, नोडल अधिकारी गणेश शिंपी, सहाय्यक आयुक्त व जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे, अलका पवार आणि विशाल कदम उपस्थित होते. बैठकीत बेवारस वाहनांवर संयुक्त कारवाई त्वरित सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निर्णयानंतर ११ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत महापालिकेचे अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत ७० बेवारस वाहने टोइंग करून महापालिकेच्या ताब्यात जमा केली. ही मोहीम आगामी काळातही सातत्याने सुरूच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने नागरिकांना आवाहन केले की, त्यांच्या परिसरातील बेवारस वाहनांबाबतची तक्रार संबंधित प्रभाग समिती कार्यालयात नोंदवावी.
टोइंग केलेली वाहने सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. वाहनधारकांनी आवश्यक वाहन कागदपत्रांसह हजेरी लावल्यानंतरच त्यांना वाहने परत देण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात दंड आकारला जाणार आहे.
- गणेश शिंपी, नोडल अधिकारी, उल्हासनगर पालिका
