जनुकांद्वारे समजेल कुणाला तोंडाच्या कर्करोगाचा धाेका
जनुकांद्वारे समजेल कुणाला तोंडाच्या कर्करोगाचा धाेका
टाटा मेमोरियल सेंटर, ‘ॲक्ट्रेक’चा महत्त्वपूर्ण अभ्यास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : टाटा मेमोरियल सेंटर येथील सेंटर फॉर कॅन्सर एपिडेमियोलॉजी आणि खारघर येथील अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र (ॲक्ट्रेक) यांनी केलेल्या अभ्यासात भारतातील काही तंबाखू सेवन आणि धूम्रपान करणाऱ्यांना तोंडाचा कर्करोग इतरांपेक्षा जवळजवळ १० वर्षे लवकर का होतो, हे उघड झाले आहे. द लॅन्सेट डिस्कव्हरी सायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात विशिष्ट आनुवंशिक मार्कर ओळखले गेले असून, जे तोंडाच्या श्लेष्मल त्वचेच्या कर्करोगाचा (गालाच्या आतील पृष्ठभागाचा कर्करोग) धोका लक्षणीयरीत्या वाढवतात.
हा कर्करोग भारतातील सर्वात सामान्य आणि प्रतिबंध करण्यायोग्य कर्करोगांपैकी एक आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा अभ्यास काही लोकांना समान जीवनशैली असूनही तोंडाचा कर्करोग लवकर का होतो, याचा पहिला मजबूत आनुवंशिक पुरावा देतो. शिवाय ही नवीन आनुवंशिक माहिती उच्च-जोखीम गट ओळखण्यास, लक्ष्यित तपासणी मजबूत करण्यास आणि भविष्यात जनजागृती मोहिमा मजबूत करण्यास मदत करू शकते.
संशोधनातील मुख्य निष्कर्ष
या अभ्यासात देशभरातील २,१६० कर्करोग रुग्ण आणि २,३२५ निरोगी व्यक्तींच्या जीनोम (डीएनए)चे विश्लेषण केले गेले. संशोधकांनी सीएलपीटीएमआयएल, टीईआरटी, एचएलए-डीआरबी-१ आणि सीईपी ४३ टीईआरटी, एचएलए-डीआरबी १ आणि सीईपी ४३ ही जनुके तोंडाच्या कर्करोगाशी थेट संबंधित असल्याचे आढळले. बहु-आनुवंशिक जोखीम सर्वाधिक असल्यास तंबाखू सेवन करणाऱ्या त्या व्यक्तींला कर्करोगाचा धोका ३६ पट जास्त असल्याचे अभ्यासात समजले. जागतिक आरोग्य संस्थेचे तज्ज्ञ डॉ. एलिझाबेथ व्हेडर्स यांनीही या अभ्यासाला दक्षिण आशियासाठी गेम चेंजर ठरवले आहे.
या अभ्यासाच्या आधारे, शास्त्रज्ञांनी बहु-आनुवंशिक जोखीम विकसित केली आणि असे आढळून आले, की जास्त आनुवंशिक संवेदनशीलता असलेल्या तंबाखू खाणाऱ्यांना कमी धोका असलेल्यांपेक्षा आधी तोंडाचा कर्करोग झाला. भारतात दरवर्षी तोंडाच्या कर्करोगाचे अंदाजे १,४१,३४२ रुग्ण नोंदवले जातात. काही राज्यांमध्ये हा दर १,००,००० नागरिकांमध्ये ३३ पर्यंत पोहोचतो.
भारतामध्ये तोंडाचा कर्करोग हा केवळ व्यसनांचा परिणाम नसून, जनुकीय संवेदनशीलतादेखील कारणीभूत आहे.
- डॉ. सुधीर गुप्ता, संचालक, टाटा मेमोरियल सेंटर.
तंबाखू सेवन करणाऱ्यांमध्ये ज्यांची जनुकीय संवेदनशीलता जास्त असते त्यांना कर्करोगाचा धोका वयाच्या २५-३३ वर्षांमध्येच वाढतो.
- डॉ. पंकज चतुर्वेदी, संचालक, ॲक्ट्रेक
भारतातील परिस्थिती
* तोंडाच्या कर्करोगाचे दरवर्षी नवीन रुग्ण ४१,३४२
* जास्तीत जास्त रुग्ण २०-५० वयोगटातील
* काही राज्यांमध्ये हा दर सरासरीपेक्षा २५–३३ टक्के जास्त आहे.
‘जनुकीय चाचणी’ची गरज
भविष्यात तंबाखू सेवन करणाऱ्या व्यक्तींची कर्करोगाची जोखीम पातळी आधीच जनुकीय चाचणीतून मोजता येऊ शकतो. त्यावर प्रतिबंधात्मक उपचार सुरू करता येणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. तंबाखू हा तोंडाच्या कर्करोगाचा सर्वात मोठा धोका असला, तरी सर्व तंबाखू सेवन करणाऱ्यांना कर्करोग होत नाही. मात्र ज्यांना विशिष्ट जनुकीय लक्षणे असतील अशांना धोका अत्यंत जास्त आहे.
महिलांमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेली शहरे
- मेघालय : ९.७
- कामरूप : ६.९
- बंगळूर : ६.९
- मुंबई : ४
- भोपाळ : 4
पुरुषांमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेली शहरे
- अहमदाबाद : २०.७
- भोपाळ : १७.४
- कामरूप : १३.४
- छत्रपती संभाजी नगर : १२.६
- नवी दिल्ली : १०.५
- मुंबई : १०.३
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.