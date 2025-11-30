पिकाचू गँगच्या सदस्यांवर हल्ला
‘पिकाचू गँग’वर जीवघेणा हल्ला
उल्हासनगरमध्ये पाच आरोपी गजाआड
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) : उल्हासनगर पोलिसांनी शहरातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. ‘पिकाचू गँग’चे सदस्य नॉडी आणि अंकित जैस्वाल यांच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात सामील असलेल्या पाच आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
२६ नोव्हेंबरच्या रात्री उल्हासनगर क्रमांक दोन, रमाबाई आंबेडकरनगर परिसरात पूर्ववैमनस्यातून आठ ते १० जणांच्या टोळीने तलवारी, बांबू आणि लोखंडी रॉडचा वापर करून अनिकेत जैस्वाल आणि नॉडीवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अनिकेत जैस्वालच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर अनिकेतच्या तक्रारीवरून उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आरोपींना पकडण्यासाठी तपास मोहीम सुरू करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण कांबळे, पोलिस उपनिरीक्षक रंजीत वाळके यांच्या पथकाने तातडीने कारवाई करत रमेश पवार, जय ऊर्फ दादू मोरे, दीपक शेजवाल आणि दोन अल्पवयीनांना अटक केली. अटक केलेल्या आरोपींना न्यायालयात हजर केले असून, न्यायालयाने तीन मुख्य आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
आरोपींचा शोध युद्धपातळीवर
कारवाईनंतर पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण कांबळे यांनी गुंड प्रवृत्तीच्या टोळक्यांना कठोर इशारा दिला आहे. उल्हासनगरमध्ये अवैध कृत्ये, दहशत किंवा गुंडागिरी अजिबात सहन केली जाणार नाही. आता शहरात फक्त कायद्याचेच ‘राज’ चालेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी उर्वरित आरोपींचा शोध युद्धपातळीवर सुरू केला असून, पुढील दिवसांत आणखी आरोपींना अटक होण्याची शक्यता आहे.
