शाळेच्या आवारात उभ्या खाऊ गाडीवर महापालिकेची कारवाई
शाळेच्या आवारातील खाऊ गाडी जप्त
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या महापालिकेची कारवाई
कल्याण, ता. ३० (बातमीदार) : सेंट ज्यूड्स शाळेच्या आवारात नियमबाह्यपणे उभी असलेली खाऊची गाडी महापालिकेने जप्त केली आहे. संबंधित वाहन शाळा सुटण्याच्या वेळेत विद्यार्थ्यांची गर्दी असलेल्या भागात उभी केले जात असल्याने पालक आणि नागरिकांकडून तक्रारी येत होत्या. या गाडीत ज्वलनशील पदार्थ असल्याने दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला होता.
नागरिकांनी शाळेला लागून असलेल्या भागात खाऊ गाड्या, फुगेवाले, बेकरीच्या किंवा स्नॅक्सच्या गाड्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. विशेषतः गॅस सिलिंडरचा वापर करणाऱ्या गाड्यांमुळे स्फोटाची शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेला मिळालेल्या तक्रारीनंतर अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस सापळा रचून अखेर कारवाई केली. कारवाईदरम्यान हे वाहन ताब्यात घेऊन जप्त करण्यात आले असून, शाळेच्या आवारात किंवा प्रवेशद्वाराजवळ व्यवसाय करणाऱ्या इतर विक्रेत्यांनाही इशारा देण्यात आला आहे. शाळेच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत व्यवसाय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. महापालिकेच्या या मोहिमेमुळे पालकांनी दिलासा व्यक्त केला असून, शाळा परिसरात सुरक्षित वातावरण राखले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गॅस फुग्याच्या स्फोटात विद्यार्थ्यांचा झाला होता मृत्यू
सुमारे आठ वर्षांपूर्वी कल्याण पूर्व परिसरातील एका शाळेत गॅस फुग्याच्या स्फोटात काही विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून महापालिकेने ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात येते. तसेच शाळा प्रशासनालाही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
