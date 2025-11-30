कोपरीत नागरिकांच्या तक्रारीवर २०० वाहनांवर कारवाई
कोपरीत नागरिकांच्या तक्रारीवर २०० वाहनांवर कारवाई
ठाणे शहर, ता. ३० (बातमीदार) ः कोपरी वाहतूक शाखेने बेवारस, नो-पार्किंगमधील आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर मोठी कारवाई करत एका महिन्यात २०० वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनांचे नागरिकांकडून वाहतूक शाखेच्या समाज माध्यमे, मोबाईल क्रमांकावर (व्हॉट्सअॅपवर) फोटो पाठवले जातात, त्या फोटोंची शहानिशा करून संबंधित वाहनावर तात्काळ कारवाई केली जाते. याप्रकारे ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
कोपरीत वाहनांची संख्या वाढत चालल्याने काही वेळा वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. कोपरीत कारवाई होत नाही, अशी नागरिकांची तक्रार नेहमीच ऐकू येत असली, तरी आता परिस्थिती पालटली आहे. दक्ष नागरिक आणि वाहतूक शाखेच्या समन्वयातून वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे.
यासाठी वाहतूक शाखेने विशेष व्हॉट्सअॅप हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. बेवारस वा चुकीच्या ठिकाणी उभ्या असलेल्या वाहनांचा फोटो या क्रमांकावर पाठवला की, वाहतूक पोलिस तत्काळ संबंधित ठिकाणी पोहोचून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करतात. पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे कोपरीकरांना पुन्हा वाहतुकीची शिस्त लागत आहे. नागरिकांकडून या पद्धतीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात अशा प्रकारे २०० वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यासाठी कोपरी हेल्पलाईन क्रमांक ७०३९००३८६६ आणि ८६५५६५४१७६ व्हॉट्सअप क्रमांक दिला असल्याची माहिती कोपरी उपवाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप पाटील यांनी दिली.
वाहतुकीची शिस्त राखण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. फोटो किंवा माहिती मिळताच आमचे पथक तत्काळ कारवाई करते. नियमभंग करणाऱ्यांना कोणतीही सूट नाही कोपरीत स्वच्छ व सुरळीत वाहतूक ठेवणे हेच आमचे लक्ष्य आहे.
- पंकज शिरसाट, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक
