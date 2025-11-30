बनावट तिकिटांसह तीन प्रवासी ताब्यात
मध्य रेल्वेच्या एसी लाेकलमधील प्रकार; ‘एआय’वर तयार केल्याचे उघड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मध्य रेल्वेत बनावट तिकिटांची घटना पुन्हा उघडकीस आली आहे. एसी लोकलमध्ये तिकीट तपासणीदरम्यान मध्य रेल्वेचे तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे यांनी आणखी तीन प्रवाशांना बनावट यूटीएस जनरेटेड सीझन तिकिटांसह पकडल्याने खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अशाच प्रकारचा पर्दाफाश झाल्यानंतर हा नवा प्रकार समोर आला आहे.
परळ-कल्याण या संध्याकाळच्या ६.४५च्या एसी लोकलमध्ये शुक्रवारी (ता. २८) ही तपासणी करण्यात आली. तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे आणि अन्य तिकीट तपासनीस आणि ड्युटीवरील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पथकाने एकत्रित ही मोहीम राबवली. तपासणीदरम्यान एका युवतीसह दोघा तरुणांना त्यांनी दाखवलेली सीझन तिकिटे मोबाइलच्या ‘माय फाइल्स-डॉक्युमेंट्स’ फोल्डरमध्ये उघडलेली दिसली. तिकीट प्रत्यक्ष यूटीएस अॅपमधून दाखवण्यास सांगितल्यावर ती उघडत नसल्याने कांबळे यांना संशय आला. बारकाईने पाहिल्यावर तिन्ही तिकिटांवर एकच यूटीएस क्रमांक असल्याचे आढळले. यूटीएस जनरेटेड तिकीट प्रत्येक वेळेस वेगळ्या क्रमांकासह तयार होते. त्यामुळे प्रवाशांचे मोबाइल नंबर पडताळणीसाठी पाठवले असता त्या नंबरवरून कोणतेही तिकीट जारी झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
तिघांवर गुन्हा दाखल
तपासणीदरम्यान पकडलेल्या तिघांची नावे नीरज तलरेजा, अथर्व बाग आणि आदिती मंगलूरकर अशी आहेत. तिघांना पुढील कारवाईसाठी कुर्ला लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील चौकशीत या सर्व तिकिटांची निर्मिती एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. फसवणूक करून प्रवास केल्याबद्दल तिघांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सतर्कतेमुळे रॅकेट उघड
तिकीट परीक्षक प्रशांत कांबळे यांच्या सतर्कतेमुळे आणि तत्काळ निर्णयक्षमतेमुळे बनावट तिकिटांचा आणखी एक प्रकार उघड झाला आहे. वाढत्या प्रवासी संख्येतही त्यांनी दाखवलेली सजगता ही रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आदर्श ठरत आहे.
-----
प्रवाशांना मध्य रेल्वेचा इशारा
तिकिटे नेहमी अधिकृत बुकिंग काउंटर, एटीव्हीएम किंवा यूटीएस मोबाइल अॅपवरूनच खरेदी करावीत. बनावट तिकिटांवर प्रवास करणे, ती तयार करणे किंवा मिळवणे हे गंभीर गुन्हे असून दंडासह सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, असा इशारा मध्य रेल्वेने प्रवाशांना दिला आहे.
