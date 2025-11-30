टीका नैराश्यातूनच
गोगावले-तटकरे वादाचा बदलापुरात नवा फेरा!
आदिती तटकरे यांचा भरत गोगावलेंवर अप्रत्यक्ष वार
बदलापूर, ता. ३० (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात सातत्याने तणाव निर्माण करणारे भरत गोगावले यांच्या टीकेला आता मंत्री आदिती तटकरे यांनी थेट बदलापुरातून प्रत्युत्तर दिले आहे. नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आलेल्या तटकरे यांनी गोगावलेंचे नाव न घेता त्यांना जोरदार टोला लगावला. आदिती तटकरे म्हणाल्या, त्यांची टीका नैराश्यातून होत असेल. आम्हाला मंत्रिमंडळात टीका-टिप्पणी करण्यासाठी आणलेले नाही. ज्यांना हवे असेल त्यांनी पाच वर्षे टीका करण्यात घालवावीत; पण मी त्या मानसिकतेतली नाही. जिल्ह्याचा विकास करायचा की वाद निर्माण करायचे, हा खरा प्रश्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाबाबत सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांवर बोलताना आदिती तटकरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, की या पदाचा निर्णय राज्यातील तिन्ही नेतृत्वांकडे सोपवण्यात आला आहे आणि योग्य वेळ पाहून ते निर्णय घेतील. तोपर्यंत नेतृत्वाकडून जिल्ह्याला मार्गदर्शन मिळावे, कुठेही नुकसान होता कामा नये, असे सांगत त्यांनी पालकमंत्रिपदावरून राजकीय अंदाजे लावणे टाळावे, असे सूचित केले. सुनील तटकरे यांच्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी कोणताही संघर्ष नको, तर कामांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. बदलापुरातील या प्रतिक्रियेमुळे तटकरे आणि गोगावले यांच्यातील राजकीय वादाला आता नवा टप्पा मिळाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.