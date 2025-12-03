इमारतीवरून पडणाऱ्या मांजरीला वाचवले
इमारतीवरून पडणाऱ्या मांजरीला वाचवले
मालाड, ता. ३ (बातमीदार) ः मालवणी म्हाडा गेट क्रमांक आठ येथील साई श्रद्धा इमारतीवर अडकलेल्या मांजरीला वाचवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले आहे. पहिल्या मजल्यावरील दुकानाचा फलक आणि लोखंडी ग्रीलच्या मधोमध मांजर अडकली होती. मांजरीच्या मालकाने तातडीने अग्निशमन दलाला याबाबतची माहिती दिली. काही वेळातच अग्निशमन पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि बचावकार्य सुरू झाले. घाबरलेल्या अवस्थेतील मांजरीने बचावकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या हाताला चावा घेतला, तरीही त्या कर्मचाऱ्याने संयम हरवला नाही आणि साहसीपणे मांजरीला सुरक्षित बाहेर काढले. या मानवतावादी बचावकार्यामुळे परिसरातून अग्निशमन दलाचे जोरदार कौतुक होत आहे. सुदैवाने मांजरीचे लसीकरण झालेले असल्याने कर्मचाऱ्याला कोणताही आरोग्याचा धोका नासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
