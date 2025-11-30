अलिबागमध्ये शेकाप–काँग्रेसची शक्तीप्रदर्शन
शहरात भव्य बाईक रॅलीत हजारोंचा सहभाग
अलिबाग, ता. ३० (वार्ताहर) ः अलिबाग नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराने शनिवार (ता. २९) रोजी मोठी रंगत आणली, शेकाप–काँग्रेस आघाडीने संपूर्ण शहरात भव्य बाईक रॅली काढत आपले शक्तीप्रदर्शन केले. शेकाप भवनातून सुरुवात झालेल्या या रॅलीचे नेतृत्व माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक आणि नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार अक्षया नाईक यांनी केले.
शहरातील मुख्य रस्ते, चौक आणि वसाहतींमधून फिरलेल्या या रॅलीत हजारो कार्यकर्ते, महिला, युवक–युवती, पदाधिकारी सहभागी झाले होते. ठिकरूळ नाका, शिवलकर नाका, खोजणी नाका, मांडवी मोहल्ला, जलसापाडा, शास्त्रीनगर, सिद्धार्थ नगर, पापाभाई पठाण चौक, बाजारपेठ, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, श्रीराम मंदिर, तळकरनगर, रायवाडी, चेंढरेमार्गे पुन्हा शेकाप भवन येथे रॅलीचा समारोप झाला. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची निवडणूक तयारी जोमात असून, प्रभाग २ मधील उमेदवार प्रशांत नाईक यांची बिनविरोध निवड झाल्याने पक्षात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या रॅलीत नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार अक्षया नमिता प्रशांत नाईक यांच्यासह सर्व प्रभागांतील नगरसेवक पदाचे उमेदवार उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांच्या या प्रचंड उपस्थितीमुळे आघाडीचा उत्साह शिगेला पोहोचला. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद माजी अध्यक्षा सुप्रिया पाटील, रायगड बाजार समितीचे चेअरमन नृपाल पाटील, शेकाप राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, आघाडीतील अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. रॅलीदरम्यान घोषणा, ध्वज, मोटारसायकलींचा ताफा आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. निवडणूक प्रचारातील आघाडीची ही सर्वांत मोठी मोहीम ठरली असून आगामी निवडणुकीत या आघाडीचे वातावरण अधिक जोमदार झाल्याचे चित्र दिसून आले.