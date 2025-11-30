डहाणूत निवडणुकीचा अंतिम टप्पा : रात्रीच्या गाठीभेटींनी रंगणार राजकीय ‘खेळ’
डहाणू नगरपरिषद निवडणूक अंतिम टप्प्यात; रात्रीच्या गाठीभेटींना सुरुवात
कासा, ता. ३० (बातमीदार) : डहाणू नगर परिषदेसाठी २७ नगरसेवक आणि १ नगराध्यक्ष पदासाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. अधिकृत प्रचार संपला असून, आता उमेदवार आणि कार्यकर्ते गुप्त बैठका, रणनीती आखणे आणि रात्रीच्या गाठीभेटींच्या माध्यमातून मतदारांशी संपर्क साधत आहेत. प्रशासनाने निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण केली असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त आणि संवेदनशील भागांमध्ये विशेष पथके तैनात केली आहेत.
नगराध्यक्षपदासाठी भाजपचे उमेदवार भरत राजपूत यांनी “डहाणूत सर्व जागांवर आम्ही विजय मिळवू,” असा दावा केला आहे. तर शिवसेना, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि इतर पक्षांच्या एकत्रित आघाडीचे नेते मिहीर शाह यांनी “दहा ते पंधरा जागांवर आमचा विजय निश्चित,” असा विश्वास व्यक्त केला आहे. या निवडणुकीत प्रचारसभांमधील टीका-प्रत्युत्तरांनीही रंग भरला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या ‘अहंकारा’वर टीका केली होती, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “लंका आम्ही जाळू आणि विकास करू,” अशा शब्दांत प्रतिउत्तर देत वातावरण तापवले होते.