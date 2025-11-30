दुरुस्तीनंतरही उड्डाणपुलांवरील दुखणे कायम
दुरुस्तीनंतरही उड्डाणपुलांवरील दुखणे कायम
जागोजागी ठिगळ, समांतरणाचा दावा फोल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : कोपरी आणि तीन हात नाका या दोन उड्डाणपुलांवरील मास्टिकचे फुगवटे दुरुस्त करून रस्ता समांतर केल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे; मात्र या दोन्ही उड्डाणपुलांवर दुरुस्तीनंतरही जागोजागी ठिगळ कायम असून वाहनचालकांना ‘खडतर’ प्रवासाचा अनुभव येत असल्याचे दैनिक ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे.
ठाणे पालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या उड्डाणपुलांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे मास्टिकचा वापर करून बुजवण्यात आले; पण हे काम निकृष्ट झाल्याने जागोजागी रस्त्यावर मास्टिकचे फुगवटे निर्माण झाले होते. यासंबंधी तक्रारी वाढल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे फुगवटे काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते; मात्र तरीही उड्डाणपुलांवरचा प्रवास धोकादायक होत असल्याचे वृत्त दैनिक ‘सकाळ’ने गुरुवारी (ता. २७) प्रसिद्ध केले. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोपरी आणि तीन हात नाका उड्डाणपुलाची जबाबदारी असलेल्या एमएमआरडीएने आपली बाजू मांडत या दोन्ही पुलांवरील रस्ते समतल केल्याचा दावा केला आहे.
प्राधिकरणाचे म्हणणे
प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी मानकनुसार मास्टिकचा वापर केला होता; पण उन्हाळ्यात तापमानामुळे मास्टिकमध्ये फुगवटे निर्माण झाले; पण उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर १५ दिवसांत दुरुस्ती करून रस्ते सुस्थितीत आणले आहेत. सध्या या दोन्ही उड्डाणपुलावरील मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णत: योग्य असून याची खातरजमा केल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
प्रत्यक्ष पाहणीतील सत्य
प्राधिकरणाच्या दाव्यानंतर दैनिक ‘सकाळ’ने पुन्हा या दोन्ही पुलांची पाहणी करून रिॲलिटी चेक केला. या वेळी फुगवट्यांची उंची काहीशी कमी झाली असली तरी मार्गावर जागोजागी असमान ठिगळ लागल्याचे दिसून आले. पृष्ठीकरणाचे काम कुठेही समान आढळले नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहने चालवताना कसरत करावी लागत असल्याचे दिसले. याचा सर्वाधिक फटका हा दुचाकी वाहनधारकांना बसत होता.
