नाताळपासून आकाशमार्गासोबत रस्तामार्गही मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० : नाताळच्या दिवशी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून प्रवासी वाहतुकीला सुरुवात होणार आहे. त्या धर्तीवर प्रवाशांना एनएमएमटी बसदेखील सुविधा देणार आहेत. मुंबई, ठाणे, पनवेल, कल्याण आणि उरण या मार्गांहून बस सुरू केल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ११ मार्गांवर सेवा देणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे उलवेनजीक वसलेले असले, तरी ते नवी मुंबई महापालिका हद्दीच्या जवळ आहे. बेस्ट आणि इतर सरकारी उपक्रमांच्या तुलनेत एनएमएमटी ही सार्वजनिक परिवहन उपक्रम विमानतळापासून जवळच आहे. त्यामुळे हे विमानतळ एनएमएमटीच्या दृष्टिकोनाने महत्त्वाचे आहे. नवी मुंबई शहराअंतर्गत फिरण्यासाठी प्रवाशांकडून एनएमएमटी प्रशासनाला अधिक पसंती दिली जाते. त्यामुळे विमानतळाकडे जाण्यासाठी एनएमएमटी उपक्रमाला प्रवासी आपल्याकडे वळवून घेण्यास मदत मिळणार आहे. त्या धर्तीवर एनएमएमटीमध्ये काही नवीन इलेक्ट्रिक बसदेखील खरेदी केल्या जाणार आहेत.
डिसेंबरच्या अखेरच्या टप्प्यात या बस दाखल होणार आहेत. नवीन बस विमानतळ मार्गावर उतरवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत. विमानतळ सुरू झाल्यामुळे प्रवासी वाढून एनएमएमटीलाही आधार मिळणार आहे. त्यामुळे २५ डिसेंबर ही तारीख एनएमएमटी प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
नवीन बस देणार
एनएमएमटी प्रशासनाच्या ताफ्यात नवीन इलेक्ट्रिक बस येणार आहेत. नव्या वर्षात या बस दाखल होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या बस आल्यानंतर त्या सर्वप्रथम नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गावर चालवण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.
दोन विमानतळे जोडण्याचा विचार
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात मेट्रो मार्गाने जोडण्याचा सिडकोचा प्रस्ताव आहे; परंतु एनएमएमटीतर्फे आता थेट नवी मुंबई विमानतळ ते मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशी सेवा देण्यात येणार आहे. पवईमार्गे ही सुविधा देण्याचा एनएमएमटीच्या विचाराधीन आहे. या मार्गावर प्रवाशांच्या प्रतिसादानुसार दिवसाला २० बस चालवण्याचा विचार आहे.
या भागातून नवी मुंबई विमानतळावर पोहोचा
कुलाबा, वांद्रे, बोरिवली, दहिसर, बदलापूर, कल्याण, उरण, खांदेश्वर या मार्गांवर एनएमएमटी चालवण्याचे विचाराधीन आहे.
