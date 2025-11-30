लोखंडी सुरा बाळगणाऱ्याला अटक!
लोखंडी सुरा बाळगणाऱ्याला अटक
अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : अंबरनाथ (पूर्व) येथे लागू असलेल्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करून लोखंडी सुरा जवळ बाळगणाऱ्या आरोपीला अंबरनाथ पोलिसांनी अटक केली आहे. संकेत गंगावणे (वय ३८, रा. कोहिनूर अपार्टमेंट, कानसई) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. ठाणे शहर विशेष शाखा पोलिस उपायुक्तांनी २० नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर या कालावधीत कोणतेही घातक शस्त्र जवळ बाळगण्यास मनाई आदेश जारी केला आहे. या मनाई आदेशाचा भंग करून शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी २ वाजता गंगावणे हा अंबरनाथ पश्चिम येथील भाजी मार्केटमधील रिक्षा स्टँडजवळ लोखंडी सुरा घेऊन फिरत असताना पोलिस नाईक मुरलीधर गवळी यांच्या पथकाने त्याला पकडले. गंगावणेविरोधात अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुप्रिया देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार अमर राजभान करीत आहेत.
