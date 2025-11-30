सातिवली उड्डाणपूल अखेर वाहतुकीसाठी खुला
मनोर, ता. ३० (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा हॉटस्पॉट ठरत असलेला सातिवली येथील उड्डाणपूल अखेर वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आल्याने वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. उड्डाणपुलावरून शनिवारी (ता. १५) वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन बारगळल्यानंतर ठेकेदाराने उड्डाणपुलावरील रस्त्याचे डांबरीकरण आणि अन्य कामे वेगाने मार्गी लावली. कामाच्या संथगतीमुळे डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आल्याने वाहनचालकांची गैरसोय दूर झाली आहे.
सातिवली उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या जोड रस्त्यावर खड्डे पडल्याने उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांची गती मंदावत होती. जोड रस्त्यांवर अवजड वाहने नादुरुस्त होत असल्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांची गैरसोय होत होती. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर उड्डाणपुलाच्या कामाचा वेग वाढवण्यात आला होता. काही अपरिहार्य कारणांमुळे उड्डाणपुलावरून शनिवारी वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन बरगळले होते. डेडलाइन हुकल्यानंतर दहा दिवसांत उर्वरित कामे पूर्ण करून उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. त्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
