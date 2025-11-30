पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्यावरून पोलिसाला अटक
भाईंदर, ता. ३० (बातमीदार) : पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाच्या एका पोलिस शिपायाला मिरा रोड पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रभू भगवान चाटे असे त्याचे नाव आहे.
चाटे याच्या सासूने पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, एप्रिलमध्ये प्रभू आणि स्वाती यांचे लग्न झाले होते. लग्नानंतर लगेचच स्वातीचा छळ सुरू झाला होता. मद्यप्राशन करून पती तिला मारहाण करे, त्याचप्रमाणे तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता. याप्रकरणी गुरुवारी (ता. २७) रात्री स्वातीने आईला फोन करून पतीच्या वागण्यात कोणताही फरक झाला नसल्याचे व त्याच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करणार असल्याचे सांगितले. स्वातीच्या आईने ही बाब चाटे याला फोन करून सांगितली. चाटे घरी पोहोचला, तेव्हा स्वाती हिने आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी प्रभू चाटे याला अटक करण्यात आल्याची माहिती मिरा रोड पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक मेघना बुरांडे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.