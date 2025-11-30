उमेदवारांच्या उत्साहावर पाणी
उमेदवारांच्या उत्साहावर पाणी
नगर परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलल्याने चिंता
अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला असताना रविवारी (ता. ३०) दुपारी अचानकपणे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्याने संपूर्ण शहरात खळबळ माजली. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या २ डिसेंबरच्या मतदान आणि ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीचा कार्यक्रम बदलत न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. महिनाभरापासून शहरात जोरात सुरू असलेल्या निवडणूक प्रचाराला अचानक ‘ब्रेक’ लागल्याने उमेदवार, कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या उत्साहावर पाणी फेरले तसेच उमेदवारांची यामुळे चिंता वाढली आहे.
कोरोनामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पालिका निवडणुका रखडल्या होत्या. तब्बल दशकानंतर उत्साहात सुरू झालेल्या या लोकशाही सोहळ्याची तयारी शहरभर रंगात आली होती. विविध पक्षांच्या सभा, भव्य रॅली, घराघरातील भेटीगाठी, बॅनरबाजी आणि नेत्यांच्या तोफांनी वातावरण तापले होते. तर उमेदवारांनी कंबर कसून प्रचारयुद्धात स्वतःला झोकून दिले होते; मात्र रविवारी दुपारी न्यायालयाने निवडणूक स्थगित करण्याचा आदेश दिल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच अनेक उमेदवारांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. काही उमेदवारांचे अर्ज सह्या आणि अनुमोदनातील त्रुटींमुळे बाद झाल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात आक्षेप दाखल केले होते. याच आक्षेपांच्या सुनावणीनंतर आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
चर्चांना उधाण
आयोगाच्या घोषणेनंतर प्रचार रॅली मध्यंतरीच थांबल्या. अनेक उमेदवारांनी थेट पक्ष कार्यालये आणि पालिका गाठत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. याविषयी आता शहरभर राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, उमेदवारांमध्ये ‘आता पुढे काय?’ असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
प्रशासनावर ताण वाढला
निवडणूक अगदी दाराशी असताना अचानक आलेल्या आदेशामुळे पोलिस, महसूल विभाग आणि प्रशासन यंत्रणेतही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. आधीच वाढलेल्या कामाच्या भारात आणखी वाढ झाल्याचे चित्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत असून, एकंदरीत ताण वाढला असल्याचे बोलले जाते. अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे अंबरनाथच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील काही दिवस शहरातील राजकारण आणखीनच तापणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
