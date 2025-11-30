...तर मुंबई प्रदूषणमुक्त करू!
मुंबई काँग्रेसचा वायुप्रदूषणाबाबत जाहीरनामा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : ‘मुंबईतील प्रदूषण अत्यंत वाईट पातळीवर गेले असून श्वसनाचे आजार वाढत आहेत. मुंबईकरांना स्वच्छ हवाही मिळत नाही. मुंबईची हवा विषारी होणे हा निसर्गाचा दोष नाही तर भ्रष्ट, बेजबाबदार आणि संधीसाधू सरकारचे दुर्लक्ष, निष्काळजी आणि प्रयत्नांच्या अभावाचा परिणाम आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत काँग्रेस सत्तेत आल्यावर मुंबईकरांच्या श्वासाचा हक्क आम्ही पहिल्याच दिवशी सुरक्षित करू,’ अशी ग्वाही मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
मुंबई काँग्रेसने आज मुंबईतील वायुप्रदूषणाबाबतचा आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मुंबईत रस्त्याचे क्राँकीटीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत, तर दुसरीकडे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करण्यात येत आहे. मुंबईची हवा खराब झाली असून
अतिप्रदूषित शहरांच्या श्रेणीत मुंबईचा नंबर लागत असल्याचे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये वाढणारे प्रदूषण हे ठेकेदार व बांधकामदार, निष्क्रिय आणि जनतेच्या वेदनांबद्दल उदासीन असलेल्या सरकारचे अपयश आहे. महायुती सरकारने मुंबईच्या हवेत विष कालवले असून मुंबईकरांचे जीवन आणि शहराचे भविष्य धोक्यात आणत आहे. मुंबई काँग्रेस मुंबईकरांच्या स्वच्छ हवेच्या मूलभूत अधिकारासाठी लढणार आहे. मुंबई क्लीन एअर अॅक्शन प्लॅन म्हणजेच वाढत्या वायुप्रदूषणाविरोधात ठोस उपाययोजना असलेले घोषणापत्र त्यांनी आज जाहीर केले. या वेळी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव यू. बी. व्यंकटेश, माजी मंत्री आमदार अस्लम शेख, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत, आमदार अमिन पटेल, डाॅ. ज्योती गायकवाड, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार मधू चव्हाण, उपाध्यक्ष प्रणिल नायर, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस आदी उपस्थित होते.
काय करणार?
- स्वच्छ हवा हा मुंबईकरांचा मूलभूत हक्क
- हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षणासाठी एअर क्वालिटी माॅनिटरिंग सिस्टीम सक्षम करू
- शहरभर रिअल-टाइम एक्यूआय प्रणाली लावणार
- बांधकाम प्रदूषणावर कठोर नियंत्रण
- औद्योगिक व व्यावसायिक धूर नियंत्रण यंत्रणा लावणार
- वाहतूक प्रदूषणावर नियंत्रण, नवे रस्ते, नवी वाहननीती
- वाहतूक धोरणात व्यापक सुधारणा
- पीयूसी न केलेल्या वाहनमालकांवर कठोर कारवाई
- नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण
