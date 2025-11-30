पालघर नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक १-ब निवडणूक स्थगित
पालघरमध्ये प्रभाग क्रमांक १-ब निवडणूक स्थगित
पालघर, ता. ३० ः पालघर नगर परिषदेमधील प्रभाग क्रमांक १-ब मधील नगरसेवकपदाची निवडणूक आयोगाने स्थगित केली आहे; मात्र नगराध्यक्षपदाची निवडणूक, तसेच १-ब हा प्रभाग सोडून इतर सर्व प्रभागांतील निवडणूक मंगळवारी (ता. २) होणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी शाम मदनूरकर यांनी दिली.
१-ब या प्रभागामध्ये शिवसेना उमेदवार रवींद्र ऊर्फ बंड्या म्हात्रे यांच्या एका घरपट्टी प्रकरणात ठाकरे गटाचे उमेदवार आरिफ कलाडिया यांनी हरकत घेतली होती. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी म्हात्रे यांना निवडणूक लढण्यासाठी दिलेल्या निकालाविरुद्ध कलाडिया यांनी पालघरच्या न्यायालयात अपील केले होते; मात्र जिल्हा न्यायाधीश अनुश्री विनोद इनामदार यांनी म्हात्रे यांचा निर्णय कायम ठेवत कलाडिया यांचा अपील अर्ज फेटाळला. न्यायालयाचा हा आदेश शनिवारी आला. पालघर नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक १-ब साठी निवडणूक कार्यक्रम गुरुवारी (ता. ४) जाहीर होणार आहे. बुधवारी (ता. १०) दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येणार आहे. तर शनिवारी (ता. २०) मतदान होणार आहे. रविवारी (ता. २१) मतमोजणी होईल.
