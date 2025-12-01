कर्करोगाला रोखण्यासाठी नागरिकांची प्रतिज्ञा
वसई, ता. १ (बातमीदार) : गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण रोखण्यासाठी आणि महिलांचे आरोग्य जतन करण्यासाठी नालासोपारा-उमराळे येथे एचपीव्ही प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या मुली आणि महिलांनी कर्करोगाला रोखण्याची सामूहिक प्रतिज्ञा घेतली.
रेव्ह. फा. ऑस्कर कोलासो, मेमो मेडिकल असोसिएशन आणि पालघर अकॅडमी पेडियाट्रीक यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोहीम राबवण्यात आली. वसईतील सुमारे २५० मुली व महिलांनी यात सहभाग घेतला आणि एचपीव्ही विषाणूमुळे होणाऱ्या कर्करोगाला रोखण्याची शपथ घेतली. डॉ. शैलेश बारोट (पेडीयाट्रीक) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कर्करोगाची कारणे आणि तो रोखण्यासाठीचे उपाय यावर सखोल मार्गदर्शन केले. ‘योग्य वयात केलेले एचपीव्ही लसीकरण वयाच्या पन्नाशीनंतर होणारा हा जीवघेणा आजार रोखू शकते. निदान व उपचार करून कर्करोगाला रोखा,’ असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले. जास्तीत जास्त मुली व महिलांचे लसीकरण व्हावे आणि त्यांना आरोग्य माहिती मिळावी, यासाठी भविष्यात अनेक शिबिरे आयोजित करण्याचा मानस आयोजकांनी व्यक्त केला.
