पान ३ पट्टा

३६ प्रयोगांची प्रदर्शनात मांडणी
तुर्भे (बातमीदार) : कोपरखैरणेतील ज्ञान विकास विद्यालयामध्ये शाळा स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शन घेण्यात आले. शाळा स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनामध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीच्या ७० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. या वेळी ३६ विविध प्रयोग प्रकल्प मांडण्यात आले होते. ज्ञानविकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. पी. सी. पाटील यांनी प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. पालकांनीही उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. प्रथम तीन क्रमांकांना प्रकल्पांच्या बक्षिसांसाठी नामांकन केले. विज्ञान शिक्षिका सुचिता भोईर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनपर सूर्यकिरणातून स्वयंपाकघराकडे हा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प तयार करून विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रदर्शनासाठी प्रोत्साहित केले. तसेच फार्मर्स सेफ्टी डिश, फायर फायटर रोबोट प्रकल्पांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.
रेल्वेस्थानक परिसरात अस्वच्छता
नेरूळ (बातमीदार)ः नवी मुंबई शहर स्वच्छतेत अव्वल आहे, मात्र रेल्वेस्थानकांचा परिसर अस्वच्छतेने ग्रासलेला दिसत आहे. नवी मुंबईतील सर्वच रेल्वेस्थानकांबाहेर कचऱ्याचे ढीग लागले असून, प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसते. रस्त्यांचे सौंदर्य बिघडले आहे. शिवाय पादचारी, शालेय विद्यार्थ्यांनाही अडथळा निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी पदपथांच्या मध्यभागी कचरा पसरल्याने रस्त्यावरून जाण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. त्यामुळे रेल्वेस्थानकातील बेकायदा फेरीवाले, भिकारी, गर्दुल्ले यांना तातडीने हटवण्याची मागणी स्थांनिकांनी केली आहे.
