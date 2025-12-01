ठाकुर्ली उन्नत मार्ग ''बॉटल नेक'' ठरणार ?
ठाकुर्ली मार्ग ‘बॉटल नेक’ ठरणार?
उन्नत मार्ग होईल, पण कोंडीची समस्या कायम राहणार
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ ः ठाकुर्ली उन्नत मार्गासाठी निविदा मंजूर झाली आहे, मात्र जागा हस्तांतरणाचा प्रश्न अनुतरित असल्याने प्रत्यक्ष कामाला किती अवधी लागणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. ठाकुर्ली उड्डाणपुलाला हा उन्नत मार्ग जोडण्यात येणार आहे. आधीच अरुंद असलेल्या या उड्डाणपुलाला म्हसोबा चौकातून येणारा उन्नत मार्ग जोडला असता बॉटल नेक तयार होऊन कोंडी अधिकच वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकुर्ली परिसरातील रखडलेल्या उन्नत मार्गाच्या कामाला गती देण्याच्या चर्चा चांगल्याच रंगल्या आहेत, मात्र या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्षात वाहतूक कोंडी कमी होणार की वाढणार, याकडे स्थानिक नागरिक, प्रवासी आणि सामाजिक संघटना यांचे लक्ष वेधले जात आहे. सध्या ठाकुर्ली पूर्व-पश्चिम उड्डाणपूल तयार असून, यालाच स्थानक परिसरातून म्हसोबा चौकापर्यंत जाणाऱ्या नव्या उन्नत मार्गाची जोड दिली जाणार आहे. या मार्गामुळे कल्याण दिशेकडून ठाकुर्ली मार्गे येणारी वाहने म्हसोबा चौकातून या पुलावरून थेट ठाकुर्ली पश्चिमेला जातील. यामुळे चोळेगाव, ठाकुर्ली स्थानक परिसर, नेहरू रोड येथे होणारी वाहन कोंडी कमी होईल.
पश्चिमेकडील वळण अवघड
आजच्या घडीला विद्यमान ठाकुर्ली पूर्व-पश्चिम उड्डाणपूलच अरुंद असून, सकाळ-संध्याकाळ येथे भीषण वाहतूक कोंडी निर्माण होते. अवजड वाहनांना पुलावरून जाताना गती कमी करावी लागते. यामुळे दोन्ही बाजूंना मोठी वाहनाच्या रांगा लागतात. विशेषत: पश्चिमेकडील वळण हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने न आखल्याने मोठ्या वाहनांना वळण घेताना अडचण निर्माण होते. या त्रुटींवर उड्डाणपूल उभारणीच्या सुरुवातीलाच नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
एक मार्गिकेचा पर्याय
दरम्यान, उन्नत मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर पुलावरील वाहतूक वन-वे करण्याचा पर्याय अभ्यासात असल्याची चर्चा आहे, परंतु कोणत्या दिशेची वाहतूक एकमार्गी केली जाणार, यामुळे रहदारीवर काय परिणाम होणार, याचा नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदा होणार का? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळालेली नाहीत. एक मार्गिका केल्यास दुसऱ्या दिशेकडील वाहनांना जाण्यासाठी पुन्हा कोपर उड्डाणपुलाचा आधार लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोपर पुलावरील कोंडीचे सावट निर्माण होईल.
बाधितांचे पुनर्वसन
प्रकल्पाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बाधितांचे पुनर्वसन आणि मोबदला. उन्नत मार्गासाठी अनेक घरे व जागा बाधित होतात, परंतु अद्याप त्यांचे पुनर्वसन किंवा आर्थिक भरपाई याबाबत स्पष्टता नाही. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सर्व बाधितांचे समाधानकारक पुनर्वसन केले पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
