मतदारांचे नाव शोधण्यासाठी आता मदत कक्ष
मतदारांचे नाव शोधण्यासाठी आता मदत कक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना मतदार यादीतील आपले नाव शोधणे सुलभ व्हावे, यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयात मतदार मदत कक्ष सुरू करण्यात आला असून, या उपक्रमाचे उद्घाटन आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते करण्यात आला.
कल्याण डोंबिवली महापालिकाने मतदारांसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मतदारांना मतदार यादीतील आपले नाव शोधणे सुलभ व्हावे, या मुख्य उद्देशाने महापालिकेकडून विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयात मतदार मदत कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते या कक्षाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.या कार्यक्रमाला सिस्टिम मॅनेजर प्रमोद कांबळे, निवडणूक विभागाचे अधीक्षक जयराम शिंदे यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेची ही सुविधा सुरू झाल्यामुळे अधिकाधिक मतदारांना आपल्या नावाची खात्री करण्यास मदत होईल, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त केला जात आहे.
ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
महापालिकेने मतदारांची सोय व्हावी यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.शासनाच्या संकेतस्थळावर मतदार यादी पाहण्याची सुविधा आहे. तसेच केडीएमसीनेही आपल्या संकेतस्थळावरून नावानुसार किंवा ईपीआयसी क्रमांकाद्वारे मतदार यादी शोधता येण्याची सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध केली आहे; मात्र, अनेक नागरिकांना ऑनलाइन प्रक्रिया अवघड वाटू शकते आणि त्यांना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. ही अडचण लक्षात घेऊन महापालिकेने त्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देण्यासाठी या मदत कक्षांची व्यवस्था केली आहे.
मदत कक्षाचे कार्य आणि विस्तार योजना
सध्या हा मदत कक्ष मुख्यालयातील नागरीक सुविधा केंद्रात सुरू झाला आहे. लवकरच मुख्यालयातील या मदत कक्षाच्या धर्तीवर महापालिकेच्या सर्व प्रभागातील नागरीक सुविधा केंद्रांमध्येही समान सेवा सुरू केली जाणार आहे. ही माहिती निवडणूक विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे उपायुक्त समीर भूमकर यांनी दिली आहे.
मदत कक्षातून दिल्या जाणाऱ्या सेवा
या मदत कक्षामध्ये मतदारांना खालील सेवांसाठी कर्मचारी तत्पर सेवा देणार आहेत.
आपले नाव मतदार यादीत आहे का, हे तपासणे.
ईपीआयसी नंबरची पडताळणी करणे.
नाव शोधण्याची प्रक्रिया समजावून सांगणे.
आवश्यक माहिती घेण्यासाठी मदत करणे.
यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर नागरिकांवरील तांत्रिक अडचणींचा भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.