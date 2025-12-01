एसएसटी महाविद्यालयाच्या खेळाडूंची झळाळती कामगिरी
खेलो इंडियामध्ये एसएसटी महाविद्यालयाची उत्कृष्ट कामगिरी
कल्याण, ता. १ (वार्ताहर) : जयपूर येथील खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम या प्रतिष्ठित क्रीडा स्पर्धेत एसएसटी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील या मोठ्या क्रीडा महोत्सवात एसएसटी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवलेली जिद्द, शिस्त आणि खेळावरील निष्ठा सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली.
मुंबई विद्यापीठाच्या रग्बी संघात सुमीत चौहान, निशांत चौहान, अनिकेत केवणे आणि शिवप्रसाद शर्मा या प्रतिभावान खेळाडूंनी दमदार खेळ सादर केला. त्यांच्या समन्वय, वेगवान खेळी आणि संघभावनेमुळे त्यांनी संघाच्या कामगिरीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. ॲथलेटिक्समध्ये त्रिशा नायर हिनेही उत्कृष्ट कामगिरीचे दर्शन घडवत कौशल्य सिद्ध केले. या सर्व यशाबद्दल एसएसटी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पुरस्वानी यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. क्रीडा विभागाचे संचालक प्रा. राहुल अकुल व प्रा. पुष्कर पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या कठोर परिश्रम, सातत्यपूर्ण सराव आणि स्पर्धात्मक वृत्तीचे कौतुक पुरस्वानी यांनी केले.
