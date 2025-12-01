अवघ्या २ ते ३ महिन्यात मिळणार नोकरी
अवघ्या दो ते तीन महिन्यांत मिळणार नोकरी
वारसाहक्काच्या नियुक्त्यांना गती; ठाणे पालिकेचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : महापालिकेत वारसाहक्काने नोकरी मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे दार ठोठवणाऱ्या वारसांना आता दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेने नवीन प्रणाली राबवण्याची तयारी सुरू केली असून, येत्या काळात वारसाला नोकरी मिळण्यासाठी केवळ दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेतून दरवर्षी सुमारे ८०० ते ९०० कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. विशेषतः सफाई कामगारांच्या वारसांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न करावे लागत होते. काही जणांची वयोमर्यादा संपल्यानंतरदेखील प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने अनेकांना खासगी नोकरीकडे वळावे लागत होते. त्यातही अनेक जण ठोक वेतनावर १०-१२ वर्षे काम करीत असूनही नियमित नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होत नव्हते. महापालिकेने अखेर या समस्येवर उपाय करीत वारसाहक्काची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत २०२३ पर्यंतची ३५० प्रकरणे, २०२४ मधील ७० प्रकरणे, मार्गी लावली असून, २०२५ मधील ६५ प्रकरणे अंतिम टप्प्यात आहेत. वारसा हक्काची इतकी मोठी प्रकरणे निकाली काढणारी ठाणे महापालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
प्रक्रियेला असा येणार वेग
प्रभाग समितीनिहाय वारसाहक्काची प्रकरणे स्वीकारली जाणार, संबंधित ठिकाणी कागदपत्रे तपासून प्रकरणे तयार केली जाणार, त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ती महापालिका मुख्यालयाकडे पाठवली जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेस फक्त दोन ते तीन महिने लागतील. त्यामुळे सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्याच कालावधीत महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे वारसांना मिळणाऱ्या नोकरीची वाट आता मोठ्या प्रमाणात सुकर झाली आहे.
