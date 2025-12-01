मुंबई़़- पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघातात एकाचा मृत्यू
मुंबई़़-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघातात एकाचा मृत्यू
खालापूर, ता. १ (बातमीदार) : मुंबई़़-पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर हद्दीत रविवारी झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. मनीष पवार (वय ३८, रा. खोपोली) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असून, अनियंत्रित झालेल्या कंटेनरने कारला धडक देत बाजूला उभा असलेल्या मनीष याला ठोकर दिली. यातच त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
मुंबई बाजूकडून पुणे बाजूकडे जाणारा कंटेनर खालापूर टोलनाका सोडल्यानंतर काही अंतरावर भरधाव असल्याने अनियंत्रित झाला. अनियंत्रित कंटेनरने लेन सोडून दुसऱ्या लेनवरून जाणाऱ्या कारला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यानंतर संरक्षक कठड्यावर जाऊन कंटेनर आदळला. या ठिकाणी उभा असलेला प्रवासी मनीष पवार कंटेनर खाली आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर कारचा चक्काचूर होऊनदेखील कारमधील उपेंद्र देशपांडे आणि भाव्या देशपांडे हे पती-पत्नी अपघातात बचावले असून, किरकोळ जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर कंटेनरचालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. अपघाताची माहिती बोरघाट पोलिस मदत केंद्राला मिळताच घटनास्थळी तातडीने पोहोचून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
**फोटो- अपघातग्रस्त कार आणि अपघातातून बचावलेले देशपांडे पती-पत्नी.
