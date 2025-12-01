मुंबई– अहमदाबाद मार्गावरील अपघातात दोघांचा मृत्यू
मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील अपघातात दोघांचा मृत्यू
मनोर, ता. १ : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाडा खडकोना गावाच्या हद्दीत सोमवारी सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात दोन दुचाकीस्वारांचा जागीच मृत्यू झाला. सकाळी साडेआठच्या सुमारास महामार्गाच्या मुंबई वाहिनीवरील अलवर मेवात धाब्याजवळ ही दुर्घटना घडली. भरधाव अज्ञात वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दोघेही दुचाकीस्वार रस्त्यावर पडले आणि ट्रकच्या चाकाखाली चिरडले गेले. अपघातात दोघांचाही घटनास्थळी मृत्यू झाला.
मृतांमध्ये भाऊराव बुंदे (वय ३५, रा. करसोड गावठाण पाडा, ता. विक्रमगड, जि. पालघर) आणि एकनाथ (वय ३०) यांचा समावेश आहे. अपघाताची माहिती मिळताच मनोर पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून, शवविच्छेदनासाठी त्यांना मनोर ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.
याप्रकरणी मनोर पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अपघाताला कारणीभूत ठरलेले अज्ञात वाहन आणि त्याचा चालक फरार आहेत. वाहनाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
