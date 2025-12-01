महापरिनिर्वाण दिनी मध्य रेल्वेच्या १२ अतिरिक्त लोकल गाड्या
यंदा १२ अतिरिक्त लोकल गाड्या
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मध्य रेल्वेची सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दरवर्षी लाखो अनुयायी मुंबईत दाखल होतात. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमी आणि दादर परिसरात येणाऱ्या अनुयायांसाठी मध्य रेल्वेने यंदा १२ अतिरिक्त लोकल गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या अनुयायांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
५ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर ६ डिसेंबरच्या पहाटेपर्यंत मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर परळ-कल्याणदरम्यान सहा लोकल फेऱ्या आणि हार्बर मार्गावरील कुर्ला ते पनवेल मार्गावर सहा अशा एकूण १२ विशेष लोकल धावणार आहेत. या सेवांमुळे ये-जा करणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सर्व गाड्या सर्व स्थानकांवर थांबतील. रेल्वेने सांगितले, की बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांची संख्या मोठी असते. त्यांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासाची सोय व्हावी, यासाठी या विशेष लोकल फेऱ्या सोडण्यात येत आहेत. विशेष लोकलच्या फेऱ्यांमुळे अनुयायांना रात्री उशिरा परतण्याची चिंता राहणार नाही. स्थानक परिसरात सुरक्षा आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना विनंती केली आहे, की योग्य तिकीट काढूनच प्रवास करावा आणि अनावश्यक गर्दी टाळावी.
...
लोकल अशा...
परळच्या दिशेने
रात्री १२.४५ कुर्ला - परळ
रात्री १.०० कल्याण - परळ
रात्री २.१० ठाणे - परळ
...
कल्याणच्या दिशेने
रात्री १.१५ परळ - ठाणे
रात्री २.३० परळ - कल्याण
रात्री ३.०५ परळ - कुर्ला
...
हार्बरवर कुर्ल्याच्या दिशेने
रात्री १.३० वाशी - कुर्ला
रात्री १.४० पनवेल - कुर्ला
रात्री ३.१० वाशी - कुर्ला
...
हार्बरवर पनवेलच्या दिशेने
रात्री २.३० कुर्ला - वाशी
रात्री ३.०० कुर्ला - पनवेल
पहाटे ४.०० कुर्ला - वाशी
