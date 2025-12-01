मुंबईतील गृहिणीचे मंगळसूत्र चोरले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : भायखळा येथून मुलीसह ठाणे पश्चिम येथे लग्नाला आलेल्या ५२ वर्षीय गृहिणीचे ४३.९४० मिली ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र चोरीला गेले आहे. चोरीला गेलेल्या मंगळसूत्राची किंमत एक लाख ४९ हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद केल्याची माहिती ठाणे नगर पोलिसांनी दिली. भायखळा येथे राहणाऱ्या तक्रारदार गृहिणीचे मीरा लोकरे असे नाव आहे. त्या त्यांच्या मुलीसह रविवारी (ता. ३०) ठाणे पश्चिम येथे लग्नाला आल्या होत्या. भायखळा ते ठाणे असा लोकल प्रवास करताना पर्स खांद्यावर अडकवली होती. दुपारी २ वाजता त्या ठाणे रेल्वेस्थानकातील फलाट क्रमांक दोनवर उतरल्या आणि तेथून १० मिनिटांत पायी चेंदणी कोळीवाडा येथील हॉलमध्ये गेल्या. हॉलमध्ये पोहोचल्यावर नातेवाइकांची भेट घेतल्यानंतर सुमारे पावणेतीनच्या सुमारास त्या खांद्यावरील पर्स घेऊन हॉलमधील वॉशरूममध्ये चेंज करण्यासाठी गेल्या. त्या वेळी त्यांच्या खांद्यावरील पर्समध्ये मंगळसूत्र ठेवलेली एक ब्राऊन रंगाची डबी चेक केली असता, ती मिळून आली नाही. त्यामुळे ते मंगळसूत्र कोणीतरी चोरून नेले. याप्रकरणी त्यांनी ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत, अनोळखी चोरट्याविरोधात तक्रार दिली. त्यामध्ये त्यांचे एक लाख ४९ हजार १०० रुपये किमतीचे मंगळसूत्र चोरीला गेल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती ठाणे नगर पोलिसांनी दिली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भारत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
