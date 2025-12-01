नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रंगीत तालीम
उड्डाणांसाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शनिवार आणि रविवारी अशी दोन दिवस मोठ्या प्रमाणात रंगीत तालीम घेण्यात आली. येत्या काही आठवड्यांत विमानतळ सुरू करण्याच्या तयारीचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. प्रवासी नियोजन, सुरक्षा व्यवस्थापन, आपत्कालीन प्रतिसाद, बॅगेज हाताळणी तसेच टर्मिनल ऑपरेशन्स या सर्वांची वास्तविक परिस्थितीप्रमाणे चाचणी या तालिमीत करण्यात आली.
रंगीत तालिमेदरम्यान प्रवाशांच्या प्रवेशापासून ते बोर्डिंग गेटपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया तपासली गेली. चेक-इन काउंटर, सिक्युरिटी होल्ड एरिया, ड्यूटी फ्री झोन, दुकाने, एअरोब्रिज यांसह प्रत्येक विभागातील कामकाज सुरळीत आहे का याचा आढावा घेण्यात आला. सामान हाताळणी सिस्टिम, स्क्रीनर्स, एक्स-रे मशीन, रनवे-टॅक्सी वे चाचण्या आणि विविध यांत्रिक उपकरणांची क्षमता व प्रतिसाद वेगदेखील तपासण्यात आला. म्युनिक विमानतळातील जर्मन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑपरेशनल रेडीनेस अँड एअरपोर्ट ट्रान्स्फर प्रक्रियेनुसार ही तालीम राबवली गेली.
-------
विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
सुरक्षा यंत्रणा, कस्टम, इमिग्रेशन, सीआयएसएफ, विमानतळ व्यवस्थापन व इतर सरकारी विभागांचे पथक या रंगीत तालमीत सहभागी झाले. रंगीत तालीम यशस्वी पार पडल्याने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनाचा मार्ग अधिक सुकर झाला असून, विमानतळ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होण्यासाठीची तयारी आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. या सरावावेळी अकासा एअर, इंडिगो आदी विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
