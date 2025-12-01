उल्हासनगरात बांधकाम व्यावसायिकाची २५ कोटींची फसवणूक
उल्हासनगर, ता. १ (बातमीदार) : उल्हासनगरातील बांधकाम व्यावसायिक सुनील शामलाल तलरेजा यांना विविध बांधकाम साहित्य पुरवण्याचे प्रलोभन दाखवून तब्बल २५ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी दिल्लीतील तिघा जैन बंधूंविरोधात मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कॅम्प क्र. ३ मधील व्यापारी सुनील तलरेजा यांचे इंदरदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी व इंदरदीप इंफा इंडिया या दोन कंपन्यांची कार्यालये हिराघाट येथील केस्ट्रल प्राईड इमारतीत आहेत. दिल्लीतील विकास जैन, अंकुर जैन आणि आस्था जैन हे एच.सी. पाईप्स प्रा. लि. तसेच एच.सी. पाईप्प अँड वॉल्स ट्रेडिंग कंपनीचे संचालक असून, त्यांनी तलरेजा यांच्या कार्यालयात येऊन बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारे डीआय व एमएस पाईपसह विविध साहित्य वेळेवर पुरविण्याचे आश्वासन दिले.
व्यवहारात विश्वास निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीच्या काही ऑर्डर्स वेळेवर पाठवून त्यांनी तलरेजा यांचा विश्वास संपादन केला. मात्र, नंतर मोठ्या प्रमाणात ‘आगाउ’ रक्कम घेतल्यानंतर संबंधित साहित्य पाठवणे त्यांनी बंद केले. ऑर्डरनुसार माल मिळत नसल्याने तलरेजा यांनी चौकशी केली असता, जैन बंधूंकडून गुगल ड्राइव्हवर बनावट डिस्पॅच तपशील तसेच व्हॉट्सअॅपवर बनावट ई-बिले पाठविल्याचे उघड झाले. जून २०२३ ते २९ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत या तिघांनी २५ कोटी ३ लाख ५७ हजार ३५६ रुपयांची फसवणूक केल्याचे तलरेजा यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रार प्राप्त होताच मध्यवर्ती पोलिसांनी तिघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शंकर आवताडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
