ओडियन स्वीमिंग पुलाच्या कामाला येणार वेग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः घाटकोपर पूर्वेकडील महापालिकेचा लायन्स पालिका ओडियन स्वीमिंग पूल २०१८पासून दुरुस्तीसाठी बंद आहे. हा पूल लवकर खुला करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने आज घाटकोपर एन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांची भेट घेतली. जनतेच्या रेट्याने अखेर प्रकल्पाच्या कामाला वेग येणार आहे.
येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्वीमिंग पूल आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवण्यात यावा, यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केल्यानंतर ही मागणी मान्य झाल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा राखी जाधव यांनी केली आहे. याबाबत पालिकेबरोबर केलेला सर्व पत्रव्यवहार जनतेच्या माहितीसाठी उपलब्ध आहे. जनमताचा रेटा आणल्यावर अखेर या कामाची सुरुवात तर झाली; पण काम संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. याबाबतची माहिती घेण्यासाठी एन विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांच्या दालनात आज बैठक झाली. एन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. गजानन बेल्लाळे यांनी जनतेच्या सर्व मागण्या समजून घेतल्या आणि काम वेगाने सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावा, त्यासाठी सर्व सहकार्य करण्याची ग्वाही जाधव यांनी या वेळी दिली.
