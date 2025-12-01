पत्रकार जे डे हत्या प्रकरण
पत्रकार जे. डे हत्या प्रकरण
छोटा राजनच्या अपिलावर
३ जानेवारीपासून सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १ : पत्रकार ज्योतिर्मय ऊर्फ जे. डे यांच्या हत्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कुख्यात गुंड छोटा राजनसह अन्य आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलावर ३ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपींपैकी काहींच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी न्या. भारती डांगरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. राजनसह अन्य आरोपींनी दाखल केलेल्या अपिलावर ३ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे नमूद केले. याप्रकरणी सर्व दोषसिद्ध आरोपी कारागृहात असून, एकाची प्रकरणातून सुटका झाल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. विशेष मकोका न्यायालयाने २०१८मध्ये राजन आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला राजनसह नऊ दोषसिद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चार दोषसिद्ध आरोपींनी यापूर्वी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तथापि, न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांची याचिका फेटाळली होती, तर आणखी एका आरोपीने जामिनाची याचिका मागे घेतली होती.
