१२० वर्षे जुन्या मफतलाल इंडस्ट्रीजने कात टाकली!
मुंबई, ता. १ : गुजरातच्या नाडियाद शहरात १२० वर्षांपासून कापड निर्मिती करणाऱ्या मफतलाल इंडस्ट्रीजने कात टाकली असून, कपड्यांबरोबरच गणवेश, रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे कपडे, चादरी, डायपर आदी साहित्यनिर्मिती सुरू केली आहे.
कंपनीच्या यावर्षीच्या २,८०० कोटी रुपये उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न कापडनिर्मितीमधून तर ५० टक्के उत्पन्न ग्राहकोपयोगी वस्तूंमधून आणि १० टक्के उत्पन्न डिजिटल सेवांमधून मिळते. लहान मुलांचे डायपर, रुग्णालयाचे युनिफॉर्म, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे संपूर्ण किट, हॉटेल कर्मचाऱ्यांचे आणि सैनिकांचे तसेच शाळकरी मुलांचे गणवेश आदी वस्तूंच्या निर्मिती कंपनी करतेच. त्याचबरोबरच शाळा तसेच सरकारी संस्थांचे डिजिटायझेशन करण्याचा व्यवसायही सुरू केला आहे, असे कंपनीचे एमडी आणि संस्थापकांच्या पाचव्या पिढीचे वारस प्रियावर्त मफतलाल यांनी सांगितले. गेल्या दोन-तीन वर्षांत तैवान, बांगलादेश, श्रीलंका यांच्या तुलनेत भारतीय कपड्यांना महत्त्व आल्यामुळे कंपनीने आता निर्यातीवरही भर देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी त्यांनी ३० ते ४० भारतीय एमएसएमई भागीदारांशी सहकार्य केले आहे. हॉस्पिटलची उत्पादने, सैनिकी गणवेश आदी महत्त्वाच्या वस्तू नाडियादमध्ये निर्माण होतात. आता सेनादलाच्या गरजेच्या १५ ते २० टक्के गणवेश आम्ही पुरवतो. आखाती देशातील सेनादले तसेच पोलिसांनाही गणवेश पुरवतो. यावर्षी सीमा सुरक्षा दलालाही आम्ही गणवेश दिले. स्पेन पोलिस, आफ्रिकेतील काही देशांचे सैन्य यांनाही गणवेश दिले. एक-दोन वर्षात हे प्रमाण वाढेल, असेही मफतलाल यांनी सांगितले.
