सकाळच्या वेळी मतदान केंद्रांवर गर्दी
सकाळच्या वेळी मतदान केंद्रांवर गर्दी
बदलापुरात मतदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग!
बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) : कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी ता. २) मतदारांनी सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून मतदान केंद्रांचा रस्ता धरला. ४९ पैकी सहा जागांवर स्थगिती असली तरी, आज ४३ जागांसाठी होत असलेल्या मतदानासाठी बदलापूरकरांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. अनेक नागरिकांनी आपल्या कामाच्या वेळेपूर्वीच मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रांवर हजेरी लावल्यामुळे केंद्रांबाहेर भल्या मोठ्या रांगा पाहायला मिळाल्या.
सकाळी १० वाजेपर्यंत शहरात सरासरी १० टक्के मतदानाची नोंद झाली असून, सर्वच मतदान केंद्रांवर शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात मतदान सुरू आहे. केंद्रांवर पुरेशा प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात असल्याने कायदा-सुव्यवस्था चोख राखली जात आहे.
महापालिकेसाठी ‘चाचणी’
बदलापूर शहराची वाढती लोकसंख्या आणि आगामी काळात होणाऱ्या महापालिकेच्या चर्चेमुळे या नगर परिषद निवडणुकीकडे एक महत्त्वाची ‘रंगीत तालीम’ म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्षांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली आहे. राजकीय पक्षांनी मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याबरोबरच त्यांना केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याची विशेष व्यवस्था केली आहे. उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांनी सर्व स्तरांवर संपर्क मोहिमा राबवून मतदारांना हक्क बजावण्यासाठी आवाहने केली.
पोलिसांची दक्षता
शहरातील प्रमुख मतदान केंद्रांवर सुरळीत व्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी तैनाती वाढवली असून, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडक दक्षता घेतली आहे. उत्साहपूर्ण वातावरण, मतदारांची सकाळपासूनची गर्दी आणि राजकीय पक्षांमधील चढाओढ पाहता, बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत यंदा उच्चांकी मतदानाची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.