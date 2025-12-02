मतदार यादी देण्याची भाजपा अनुसूचित मोर्चाची मागणी
मतदार यादी शुल्कात सवलत द्या
भाजप अनुसूचित मोर्चाची निवडणूक आयुक्तांकडे मागणी
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : अनुसूचित जाती, जनजाती, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या उमेदवार आणि नागरिकांना सवलतीच्या दरात मतदार यादी देण्याची मागणी भाजप अनुसूचित मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस राम बनसोडे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयोगला पत्रदेखील दिले आहे.
राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू आहे. यंदा पालिका क्षेत्रात ५० हजार मतदारांचा एक पॅनेल तयार करून निवडणूक जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रथमच पॅनेल पद्धतीने आरक्षित मतदारसंघातील चार सदस्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. महानगरपालिकेने मतदार याद्या तयार केल्या असून, यावर सूचना हरकतींसाठी मुदत दिली आहे. या सर्व मतदार याद्या प्रभागनिहाय प्रभागक्षेत्र कार्यालयात शुल्क भरून घेण्याची सूचना जाहिर केली आहे.
यादीचे १० ते १२ हजार शुल्क
परंतु प्रथमच चार सदस्य पॅनेल निवडणुकीसाठी ५० हजार मतदारांच्या यादीचे शुल्क पानाप्रमाणे ठरवून ते प्रति पान दोन रुपये आकारणी केल्याने त्याची किंमत १० हजार ते १२ हजार होत आहे. यात अनुसूचित जाती, जनजाती व दुर्बल घटकांसाठी कोणतीही सूट किंवा सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरक्षित प्रभागातील उमेदवारांना हजारो रुपये खर्च करून यादी घेणे परवडत नाही. आरक्षित प्रभागात अनामत रक्कम भरण्यास सूट आहे, तर याद्याही सवलतीच्या दरांत मिळणे आवश्यक आहे.
मोफत देण्याची मागणी
संविधानिक अधिकार प्राप्त प्रवर्ग म्हणून अनुसूचित जाती, जनजाती, आर्थिक दुर्बल घटकांना नाममात्र शुल्क आकारून याद्या देण्यात याव्यात, तर अनुसूचित जाती, जनजाती, आर्थिक दुर्बल घटकांतील उमेदवार व नागरिकांना छापील किंवा पीडीएफद्वारे मतदार याद्या मोफत देण्यात याव्यात, अशी मागणी राम बनसोडे यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.