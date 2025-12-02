वाहतूक नियमांचे उल्लंघन भोवले
खारघरमधील सहा बसचालकांना लाखांचा दंड
खारघर, ता. २ (बातमीदार) : पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या स्कूल बस तपासणीची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार सहा स्कूल बसवर दंडात्मक कारवाईतून एक लाख २० हजार दंड वसूल केला आहे.
खारघर सेक्टर १३ मध्ये स्कूल बसच्या बसचालकाने चुकीच्या दिशेने बस चालवीत असल्याचे रिषभ प्रधान यांनी निदर्शनास आणले होते. तत्काळ स्कूल बसचालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले. स्कूल बसचालकाने उद्धटपणे उत्तर दिले होते. हा प्रकार समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर बहुतांश पालकांनी मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दंडात्मक कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पथकाने सोमवार (ता.१) शालेय बसची तपासणी केली. या वेळी शालेय विद्यार्थी वाहतूक परवाना, बसचालकाचा बॅच, फिटनेस प्रमाणपत्र तसेच इमर्जन्सी एक्झिटला सीट नसलेल्या सहा बसवर एक लाख २० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
‘त्या’ चालकाला दंड
खारघरमध्ये ‘रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेने स्कूल बस धावली’ अशा मथळ्याखाली बातमीसह फोटो प्रसिद्धी करण्यात आले होते. या वेळी स्कूल बसचालकाने बसची ओळख पटू नये, म्हणून दर्शनी भागातील नामफलकावरील स्टिकर काढले होते, मात्र प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्कूल बसच्या क्रमांकावरून बसचालकाला १४ हजारांचा दंड थोटावला आहे.
