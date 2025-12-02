महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त “युगंधराला स्वरांजली” या कार्यक्रमाचे आयोजन
मुरबाड नगरपंचायत येथे डॉ. आंबेडकरांना ‘युगंधराला स्वरांजली’
सरळगांव ता. २ (बातमीदार) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुरबाड नगरपंचायत येथे शोकाकुल वातावरणात ‘युगंधराला स्वरांजली’ या श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी ९ वाजता शांत व भक्तिभावाने पार पडेल. अन्याय अत्याचार निर्मूलन समितीचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अण्णा साळवे यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसनजी कथोरे उपस्थित राहतील. यावेळी जिल्ह्यातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने महामानवाला आदरांजली अर्पण करतील. या संगीतमय श्रद्धांजली कार्यक्रमात संवेदनशील आवाज असलेल्या शाहीर शीतल साठे आणि शाहीर सचिन माळी यांच्या शब्दांतून बाबासाहेबांचा त्याग, संघर्ष आणि मानवमुक्तीचा विचार व्यक्त करत स्वरांजली वाहिली जाईल. आयोजक अण्णा साळवे यांनी मुरबाडकरांना मौन, श्रद्धा आणि शिस्तीच्या वातावरणात उपस्थित राहून महामानवाला सामूहिक श्रद्धांजली अर्पण करण्याचे आवाहन केले आहे.
