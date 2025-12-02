बदलापुरात दोन लाखांची रोकड जप्त
बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) ः शहराच्या पूर्वेतील हॉली क्रॉस शाळेसमोर एक व्यक्ती पिशवीत रोकड घऊन फिरत असल्याची माहिती भाजप कार्यकर्त्यांना मिळाली. त्यांनी त्याला थांबवले. त्या वेळी संबंधित व्यक्ती उडवाउडवीची उत्तरे देत होता. यासंदर्भात कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचत पिशवीतील रोकड ताब्यात घेतली. मंगळवारी (ता. २) मतदानाच्या दिवशी हा प्रकार घडला.
ही रोकड मतदारांना प्रलोभन म्हणून वाटण्यासाठी आणली होती का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर रोकड सापडण्याच्या घटनेमुळे निवडणूक आचारसंहितेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन चौकशीला सुरुवात केली आहे. त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
