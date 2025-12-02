पनवेल शहरातील उद्यानाचे नुतनीकरण
पनवेल शहरातील उद्यानाचे नुतनीकरण
पनवेल (बातमीदार)ः पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्याने अधिक सुंदर, सुरक्षित, नागरिकांसाठी उपयुक्त करण्याच्या उद्देशाने ठाणेनाका रोडवरील लायन्स उद्यानाचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. या उद्यानातील लॉन, सुरक्षा भिंत, ॲम्फी थिएटरची दुरुस्ती तसेच उद्यानात आकर्षक विद्युत खांब बसवून प्रकाशयोजना सुधारणा उद्यानाच्या नुतीनकरणामध्ये करण्यात आली आहे. पनवेल महापालिकेने पुढील काळात शहरातील इतर उद्यानांचेही सुधारणा व सौंदर्यीकरण करण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्यानुसार नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा संकल्प असल्याचे उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांनी सांगितले.
